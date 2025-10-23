В РФ 25% опрошенных не отключают технику перед уходом из квартиры

При этом все бытовые приборы отключает каждый пятый респондент, говорится в исследовании Level Group и "Ренессанс страхования"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Четверть опрошенных россиян не отключают бытовые приборы перед уходом из квартиры. Те, кто отключает технику перед уходом, самым опасным бытовым прибором считают обогреватель - такие данные приводятся в исследовании девелопера Level Group и "Ренессанс страхованием" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Свыше трети жителей квартир отключают перед уходом только те приборы, которые на их взгляд могут представлять опасность, каждый пятый отключает абсолютно все электроприборы, кроме холодильника, когда покидает жилье, а 25% вообще этого не делают", - указано в исследовании.

Половина из тех, кто оставляет электроприборы включенными, уходя их дома, не видят смысла в том, чтобы их выключать, а каждый шестой (16%) чаще всего просто забывает об этом. При этом каждый пятый (19%) отметил, что дома почти всегда остается кто-то другой, и из-за работающей бытовой электротехники они не переживают.

Участникам опроса предлагалось выбрать технику, которая, по их мнению, представляет наибольшую опасность, если продолжит работать, пока никого не будет дома. Самым опасным бытовым прибором россияне считают обогреватель - такой ответ выбрали свыше трети (36%) респондентов. На втором месте оказалась электроплита (24%), а на третьем - электрический полотенцесушитель (22%). В топ-5 также вошли зарядные устройства и стиральная машина (16 и 15% соответственно).

Среди наименее опасных приборов опрошенные чаще всего отмечали WI-FI-роутер (36%), микроволновую печь (32%) и робот-пылесос (21%) - эта техника чаще всего остается включенной в отсутствие жителей квартир.

В опросе приняли участие более 1 200 россиян, проживающих в городах-миллионниках РФ.