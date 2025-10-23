В ГД разработали законопроект об обязанности хозяев убирать за питомцами в домах

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы разработали законопроект, обязывающий владельцев питомцев убирать продукты жизнедеятельности за своими животными в местах общего пользования в многоквартирных домах. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". По действующему закону хозяин обязан убирать продукты жизнедеятельности питомца только при его выгуле. Законопроектом предлагается установить, что такую уборку владелец животного будет обязан проводить и в местах общего пользования в многоквартирных домах. Порядок уборки будет определен органами местного самоуправления.

Также законопроектом предлагается запретить посещать с собакой, за исключением собак-проводников, магазины, кафе и рестораны, медицинские и образовательные организации, а также организации культуры.

Кроме того, проектом предлагается закрепить правила перевозки домашних животных в общественном транспорте. Так, питомец должен быть на коротком поводке, в наморднике или в переноске.

Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2026 года.