ГП: передача уголовных дел за рубеж обеспечит наказание скрывшимся преступникам

Закон об изменении процедуры уголовного преследования за пределами РФ позволит наиболее полно обеспечить наказание лицам, которые скрываются от правосудия за пределами страны, сообщили в Генпрокуратуре

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Разработанный Генеральной прокуратурой РФ и одобренный Советом Федерации закон, предусматривающий изменение процедуры уголовного преследования за пределами России, позволит наиболее полно обеспечить неотвратимость наказания для лиц, скрывшихся от следствия и правосудия за рубежом, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"Закон "О внесении изменений в статьи 458 и 459 УПК РФ" разработан Генеральной прокуратурой и направлен на устранение пробелов регулирования обеспечения неотвратимости ответственности лиц, не подлежащих экстрадиции и иной передаче в Российскую Федерацию из-за рубежа, в том числе по основаниям, связанным с внешнеполитической ситуацией. Применение данной нормы позволит в будущем наиболее полно обеспечивать неотвратимость наказания для лиц, скрывшихся от следствия и правосудия за рубежом", - сказали в Генпрокуратуре.

Как отметили в ведомстве, новизна состоит в том, что передача уголовного преследования в иностранное государство станет возможным независимо от гражданства преступника, стадии уголовного судопроизводства (досудебной или судебной) и места совершения деяния. "Решение вопроса о возможности передачи уголовного дела в иностранное государство с запросом об осуществлении уголовного преследования принимается Генеральной прокуратурой РФ с учетом совокупности факторов, таких как полнота доказательственной базы, обстоятельства конкретного уголовного дела, наличие рисков прекращения уголовного преследования или постановления оправдательного приговора за рубежом, конкретное иностранное государство, в которое передается преследование, и соответствующие положения международного договора с ним", - добавили в пресс-службе.

Накануне Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, предусматривающий изменение процедуры уголовного преследования за пределами России.