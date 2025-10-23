ГП: передача уголовных дел за рубеж обеспечит наказание скрывшимся преступникам
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Разработанный Генеральной прокуратурой РФ и одобренный Советом Федерации закон, предусматривающий изменение процедуры уголовного преследования за пределами России, позволит наиболее полно обеспечить неотвратимость наказания для лиц, скрывшихся от следствия и правосудия за рубежом, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.
"Закон "О внесении изменений в статьи 458 и 459 УПК РФ" разработан Генеральной прокуратурой и направлен на устранение пробелов регулирования обеспечения неотвратимости ответственности лиц, не подлежащих экстрадиции и иной передаче в Российскую Федерацию из-за рубежа, в том числе по основаниям, связанным с внешнеполитической ситуацией. Применение данной нормы позволит в будущем наиболее полно обеспечивать неотвратимость наказания для лиц, скрывшихся от следствия и правосудия за рубежом", - сказали в Генпрокуратуре.
Как отметили в ведомстве, новизна состоит в том, что передача уголовного преследования в иностранное государство станет возможным независимо от гражданства преступника, стадии уголовного судопроизводства (досудебной или судебной) и места совершения деяния. "Решение вопроса о возможности передачи уголовного дела в иностранное государство с запросом об осуществлении уголовного преследования принимается Генеральной прокуратурой РФ с учетом совокупности факторов, таких как полнота доказательственной базы, обстоятельства конкретного уголовного дела, наличие рисков прекращения уголовного преследования или постановления оправдательного приговора за рубежом, конкретное иностранное государство, в которое передается преследование, и соответствующие положения международного договора с ним", - добавили в пресс-службе.
Накануне Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, предусматривающий изменение процедуры уголовного преследования за пределами России.