Семьям участников СВО ходят дать право на внеочередное медобслуживание

Реализация инициативы поспособствует повышению доступности и качества медпомощи для граждан этой категории, а также снижению социальной напряженности, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением предоставить семьям участников специальной военной операции (СВО) право на внеочередное медицинское обслуживание. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается внести изменения в статью 16 федерального закона №5-ФЗ ["О ветеранах"], дополнив перечень лиц, имеющих право на внеочередное медицинское обслуживание, членами семей ветеранов боевых действий, а также утвердить подзаконный нормативный акт, регламентирующий диспансерное наблюдение данной категории граждан. Дополнительно необходимо включить в Программу государственных гарантий новую приоритетную категорию - "члены семей участников СВО", - написала Лантратова.

Как отмечается в письме, действующее законодательство предусматривает право членов семей военнослужащих на медицинское обслуживание в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Однако оно осуществляется без установления приоритетного или внеочередного порядка оказания помощи, подчеркнула парламентарий.

"Ожидаемыми результатами реализации инициативы станет повышение доступности и качества медицинской помощи для семей участников СВО, снижение социальной напряженности, обеспечение справедливости и единообразия медицинского обслуживания в условиях текущих государственных приоритетов, а также повышение эффективности мер реабилитации и сопровождения данной категории граждан", - добавила она.