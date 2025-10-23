Первый прямой рейс из Владивостока в Бухару запустят 6 ноября

Пассажиров будет доставлять авиакомпания Centrum Air

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября. /ТАСС/. Первый прямой рейс из Владивостока в Бухару (Узбекистан) запланирован на 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Владивостока.

"6 ноября впервые в расписании авиагавани столицы Дальнего Востока появится прямой рейс из Владивостока в Бухару. Пассажиров в один из древнейших городов Средней Азии будет доставлять авиакомпания Centrum Air", - говорится в сообщении.

Авиаперевозчик планирует выполнять прямые полеты из приморского аэропорта в международный аэропорт "Бухара" еженедельно по четвергам на Airbus A321neo. Время прилета во Владивосток 11.20, время вылета в Бухару 13.20 (время местное).

С 23 июня впервые в истории авиакомпания Centrum Air прямым рейсом соединила Владивосток и Самарканд.