В Новой Зеландии более 100 тыс. учителей и врачей бастуют из-за низкой зарплаты

Представитель Совета профсоюзов страны Ричард Вагстафф заявил, что правительство, судя по всему, не ценит ни самих врачей и учителей, ни их труд

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 23 октября. /ТАСС/. Одна из крупнейших в истории Новой Зеландии забастовка сотрудников государственных больниц и общеобразовательных учреждений проходит в стране, сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, в акции протеста принимают участие свыше 100 тыс. учителей, медсестер и врачей, недовольных размером заработной платы и условиями труда. "Правительство страны оторвано от реальности и, похоже, не ценит ни труд врачей и учителей, ни их самих", - заявил представитель оргкомитета мероприятия, Совета профсоюзов Новой Зеландии Ричард Вагстафф.

Как отмечают в Совете профсоюзов, куда вошли Ассоциация государственных служащих (PSA), NZNO, Новозеландский институт образования Te Riu Roa (NZEI), Ассоциация учителей школьных учреждений (PPTA Te Wehengarua) и Ассоциация штатных медицинских специалистов (ASMS), главным требованием бастующих является повышение заработной платы.

Последнее предложение правительства страны, гарантирующее медработникам повышение оплаты труда на 5% за 16 месяцев для врачей, и на 2% с июня 2025 года, а потом еще на 1% с июня 2026 года - для медсестер, в профсоюзе назвали несостоятельным. "Министерству здравоохранения Новой Зеландии необходимо прислушаться к голосу работников и вернуться за стол переговоров с предложением оплаты труда, отражающей ценность медиков для государственной системы здравоохранения. Кроме того, необходимо обеспечить больницы кадрами и положить конец задержкам в наборе новых сотрудников", - указали в национальном профсоюзе медицинских работников.

Учителям новозеландское министерство образования предложило повышение зарплаты на 4,7% за 12 месяцев, однако профсоюзы отвергли его, как "не отвечающее интересам и потребностям учителей и учащихся средних школ". "Это предложение намного хуже всего, что нам предлагали раньше, поэтому мы решили объявить забастовку", - сказал президент PPTA Крис Аберкромби, добавив, что учителя продолжат бастовать и проведут еще две акции протеста 29 октября и 5 ноября.

Реакция премьера Новой Зеландии

Премьер-министр страны Кристофер Лаксон заявил, что для решения проблемы "профсоюзам нужно сесть за стол переговоров". "Жители Новой Зеландии страдают, когда профсоюзы предпринимают подобные действия вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, а именно это им и следует сделать", - сказал он.

По данным Radio New Zealand, самой многочисленной акцией протеста в истории Новой Зеландии была всеобщая забастовка 1979 года. Тогда к однодневному протесту против вмешательства правительства в переговоры о заработной плате присоединились около 300 тыс. человек.