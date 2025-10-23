Условия проживания 910 студентов МГСУ улучшили по программе капремонта

В рамках федеральной программы в университете были комплексно отремонтированы два студенческих общежития

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Условия проживания 910 студентов НИУ МГСУ удалось улучшить в рамках федеральной программы капитального ремонта. Об этом ТАСС сообщил ректор Московского государственного строительного университета (МГСУ) Павел Акимов.

"В рамках федеральной программы капитального ремонта в нашем университете были комплексно отремонтированы два студенческих общежития, что позволило создать современные и комфортные условия проживания для 910 обучающихся", - сказал он.

Акимов также поблагодарил Минобрнауки РФ за доверие и выразил уверенность, что совместная работа позволит обеспечить высокий уровень инфраструктуры по всей стране, создать благоприятную среду для профессионального роста студентов, содействуя тем самым технологическому лидерству России.