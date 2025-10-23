В Красноярске запустят первый в РФ учебный отель для обучения гостиничному делу

Учебный отель рассчитан на 230 номеров

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Первый в России учебный отель, созданный для студентов Института гастрономии Сибирского федерального университета, изучающих отельный менеджмент, запустят в Красноярске до конца 2025 года. Отель рассчитан на 230 номеров, сообщил ТАСС на Всероссийском форуме гостеприимства директор института Алексей Горенский.

"Недалеко от Института гастрономии СФУ есть бывшее общежитие, которое мы переделали под учебный отель специально для того, чтобы студенты отделения отельного менеджмента могли наглядно учиться, набираться опыта. Здание будет работать как отель, но обслуживать его будут наши студенты. Мы первые в России, кто такой проект запускает", - сказал Горенский.

По словам директора Института гастрономии, учебный отель рассчитан на 230 номеров. "Мы уже опробовали работу отеля, сделали пилотный заезд. Посмотрели, что не хватает и как улучшить. Сейчас нужно время, чтобы перестроить ресторан при отеле. До конца года планируем запустить отель", - пояснил Горенский.

В 2018 году было подписано соглашение с известным французским вузом Institut Paul Bocuse об открытии в Красноярске Высшей школы гастрономии. Позже на ее базе возник Институт гастрономии, который стал единственный в России учебным заведением, где готовят шеф-поваров, кондитеров, отельеров, управленцев в сфере общественного питания. В институте обучаются студенты со всех регионов России, а также из других стран.

О форуме

Всероссийский форум гостеприимства проходит в Красноярске с 22 по 24 октября. Форум организован на базе Института гастрономии Сибирского федерального университета в рамках Всероссийской недели гостеприимства при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство". На форуме собралось более 1 тыс. участников из разных регионов России.