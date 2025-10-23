Диспетчеры финского аэропорта под угрозой закрытия не будут работать пять дней

Причина возможного закрытия аэродрома в отсутствии туристов из России, сообщили в аэропорту

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Диспетчерский пункт аэропорта города Лаппеенранта на юге Финляндии, находящегося под угрозой полного закрытия из-за отсутствия туристов из России, прекратит работу на пять дней. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту.

"С 24 по 28 октября аэродромный диспетчерский пункт будет закрыт", - сказал собеседник агентства, заметив, что в остальные дни до конца месяца время работы аэропорта сократят до четырех часов. 23 октября аэродром будет открыт с 05:15 до 09:15 по всемирному времени (с 08:15 до 12:15 мск) и здесь ожидают только один рейс - из Милана, который затем сразу же отправится обратно в Италию. "29 октября воздушная гавань будет работать с 14:00 до 18:00 по всемирному времени (с 17:00 до 21:00 мск)", - пояснил собеседник агентства. Дальнейший график работы диспетчерского пункта он не уточнил.

Ранее сообщалось, что аэропорт Лаппеенранта может прекратить работу из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России. По данным общественного вещателя Yle, в 2011 году авиагавань была пятым по загруженности международным аэропортом Финляндии, а большая часть туристов приезжала из Санкт-Петербурга. Пассажиропоток из России сильно снизился в 2014 году, а пандемия COVID-19 и конфликт на Украине лишь ухудшили ситуацию.

Власти города на протяжении 10 лет ежегодно вкладывали около 12 млн евро в работу аэропорта. Однако его дальнейшее функционирование находится под угрозой из-за неодобрения Евросоюзом поддержки убыточных аэропортов за счет государственных средств.