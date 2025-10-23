"Известия": семьи с доходом до 1,5 прожиточного минимума смогут получать пособия

Законопроект о назначении ежемесячного детского пособия семьям с таким среднедушевым доходом внесут в Госдуму 23 октября

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка может быть предоставлено семьям, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Законопроект, разработанный депутатами от "Справедливой России - За правду" внесут в Госдуму 23 октября, пишут "Известия".

Финансирование предлагается обеспечить за счет прогрессивной шкалы НДФЛ для сверхбогатых, повышения налогов для игрового бизнеса и введения налога на сверхприбыль банковского сектора.

"Повышение планки нуждаемости с 1 до 1,5 прожиточных минимумов позволит значительно расширить категорию получателей этих мер социальной поддержки", - заявил изданию председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

При этом первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева ("Единая Россия") отметила, что реализация инициативы возможна лишь при наличии средств. "Внесение бюджета предваряла очень серьезная работа. <...> Все социальные обязательства, уже принятые, заложены в него с учетом индексации. Поэтому идеи, которые не просчитаны, вряд ли получат одобрение", - сказала она газете.