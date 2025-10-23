Сенатор Волошин назвал "шизофренией" внесение в списки "Миротворца" детей

За неделю в базу внесли более 20 российских детей в возрасте двух-трех лет

Редакция сайта ТАСС

Сенатор от ДНР Александр Волошин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Попадание детей в возрасте двух-трех лет в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" свидетельствует о "государственной шизофрении" на Украине и кризисе киевского режима. Такое мнение высказал ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин.

Более 20 детей 2022 и 2023 годов рождения на этой неделе внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Детям вменяется в вину "сознательное нарушение государственной границы" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность" Украины. Указаны факты их проезда через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР.

"Массовое попадание на Украине сегодня в черные списки "Миротворца" детей двух-трех лет - это признак не просто деградации общества, а настоящей государственной шизофрении. Страна, которая называет себя цивилизованной, объявляет войну даже не взрослым, а малышам", - сказал Волошин.

Он уточнил, что в возрасте двух-трех лет у детей только формируются эмоции, речь, координация движений. "Видимо, именно в этом нацбаты видят угрозу украинскому "суверенитету". Украина сегодня демонстрирует не просто моральное и политическое банкротство, а глубокое разложение государства и самой человеческой сущности власти", - отметил сенатор.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.