В регионах Северо-Запада ожидаются дождь, туман и сильный ветер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сильный ветер, в том числе до 17 м/с в Мурманской области и Ненецком автономном округе, ожидается в четверг в СЗФО. В ряде регионов возможен туман, сообщили ТАСС синоптики.

Холоднее всего будет в Архангельской области. По данным Севгидромета, температура ночью там составит 0, плюс 5 градусов, при прояснениях возможны понижения до минус 5 градусов. Днем - 1-6 градусов тепла. Облачно, преимущественно без осадков, местами туман.

Похожая ситуация в НАО: облачно, с прояснениями. Возможен дождь с мокрым снегом. Ночью - минус 1, плюс 4 градуса, днем - плюс 1-6 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с, на побережье порывы 15-17 м/с.

В Мурманской области местами небольшой дождь, мокрый снег. Температура 1-6 градусов. На востоке побережья Кольского полуострова синоптики фиксируют ветер до 17 м/с.

В Коми ожидается облачная погода, без осадков, на крайнем северо-востоке - снег с дождем, мокрый снег. Сильный ветер до 6-11 м/с, в северных районах - до 14 м/с. Температура ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - ноль, плюс 5. Туманы.

На Вологодскую область с юга сместится атмосферный фронт, пройдут небольшие дожди. В регион начнет поступать теплая воздушная масса, температура повысится: от минус 2 до плюс 3 градусов ночью, днем - 4-6 градусов тепла. Похожая ситуация в Карелии - температура воздуха ночью минус 2, плюс 3, днем - плюс 2-7 градусов. Ночью без существенных осадков, днем на западе небольшой дождь. На дорогах возможна гололедица.

Плюс 9 градусов и выше

По данным Новгородского гидрометцентра, в Новгородской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью - минус 2, плюс 3 градуса, днем - плюс 4, 9 тепла. В Великом Новгороде: без существенных осадков, температура воздуха ночью плюс 1, 3, днем - плюс 6, 8.

По данным Псковского ЦГМС, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южных направлений 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до плюс 4 градусов. Днем - до плюс 10.

По данным Калининградского ЦГМС, в регионе ожидается облачная и дождливая погода, юго-восточный ветер 4-10 м/с. Температура воздуха ночью - плюс 6-11 градусов, днем - плюс 10-15. Неблагоприятные метеоявления не прогнозируются.