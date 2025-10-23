В Кызыле открылся Российский буддийский университет

По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, монастырский комплекс, где расположен университет, будет местом притяжения туристов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российский буддийский университет торжественно открыт в Кызыле при монастырском комплексе "Тубтен Шедруб Линг". Университет станет центром изучения богатого наследия буддийской философии, искусства, истории для всего мира, сообщил ТАСС глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Сегодня в столице Тувы мы торжественно открыли уникальный духовный образовательный центр - Российский Буддийский университет. Это событие является важнейшим этапом развития буддийской традиции в России и мощным импульсом духовного роста жителей республики. <…> Основная задача университета состоит в подготовке высокообразованных священнослужителей, но его общая миссия гораздо шире - стать центром изучения богатейшего наследия буддийской философии, искусства, истории и языков, центром просвещения, духовного и личностного совершенствования не только для жителей Тувы, но и России, и всего мира", - сказал Ховалыг.

По словам главы Тувы, монастырский комплекс, где расположен университет, будет местом притяжения туристов. "Индустрия туризма как двигатель социально-экономического прогресса способствует развитию республики, создавая дополнительные рабочие места и развивая инфраструктуру. Для нас это очень важно, так как республика приняла эстафету проведения Международного буддийского форума, который после Бурятии и Калмыкии в следующем году пройдет в Туве", - пояснил Ховалыг.

Российский буддийский университет открыт в монастырском комплексе "Тубтен Шедруб Линг" ("Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни"), созданном при поддержке Культурного фонда имени Кужугета Шойгу. Университет получил лицензию на обучение. В программе образовательного заведения: философия буддизма, иконография и медицина. Также предусмотрена библиотека, медицинская лаборатория, помещения для практической работы художников и так далее.