В День освобождения Мелитополя от фашистов раздадут 2 тыс. георгиевских ленточек

Министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов отметил, что это одно из событий, позволяющих молодежи проявить гражданскую активность

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Активисты молодежных организаций Запорожской области в День освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков раздадут в городе 2 тыс. георгиевских ленточек. Об этом ТАСС сообщил министр по молодежной политике региона Егор Логунов.

В конце сентября - начале октября 1943 года Красная армия прорвала немецкую линию обороны "Вотан", растянувшуюся от Азовского моря до Васильевки, и 23 октября в город ворвался первый советский танк. Им командовал гвардии лейтенант Сергей Гаврюшов. В ходе освобождения города экипаж танка погиб. Сейчас боевая машина водружена на пьедестал на мемориале "Братское кладбище". В 2024 году танк был поставлен на ход и проехал по улицам Мелитополя.

"В честь Дня освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков активисты наших молодежных организаций раздадут в городе 2 000 георгиевских ленточек. Для молодежи важно знать и понимать свою историю, историю своей страны, - сказал Логунов. - И мы видим, как ребята интересуются, с каким удовольствием принимают участие в памятных акциях, возлагают цветы к мемориалам и навещают ветеранов, видим, что наша молодежь помнит и ценит подвиг героев Великой Отечественной войны. Молодым людям важно чувствовать свою причастность к тем событиям, ощущать связь поколений, вдохновляться героическими примерами и гордиться историей нашей Родины. И мы им всячески в этом помогаем".

Министр отметил, что уже была подобная акция, но в меньших масштабах. "Накануне прошло мероприятие, в ходе которого ребята раздали более 500 георгиевских ленточек в мелитопольском парке имени Горького. Это одно из событий, позволяющих молодежи Запорожской области проявить гражданскую активность и отдать дань памяти нашим предкам, героически сражавшимся за свободу нашей земли", - подчеркнул Логунов.

Освобождение Мелитополя

Фашисты захватили Мелитополь 6 октября 1941 года. После поражения в Сталинградской битве в марте 1943 года гитлеровские войска начали строить мощную сеть оборонительных укреплений на обрывистом берегу реки Молочная протяженностью 150 км. На строительство под дулами автоматов немцы согнали местное население. Села фашисты превратили в мощные укрепрайоны, связанные друг с другом противотанковыми рвами. Центром немецкой линии обороны был Мелитополь. Оборонительному рубежу захватчики присвоили имя древнегерманского бога Вотана, он стал называться "линией Вотан".

Войска Южного фронта Красной армии начали штурм восточного берега реки Молочной 22 сентября 1943 года, 26 сентября перешли в наступление по всему участку фронта. Но в результате жесточайших боев советским войскам удалось только незначительно продвинуться вперед из-за ураганного огня противника. Второй штурм линии Вотан Красная армия начала 9 октября 1943 года с мощной артподготовки. 10 октября подразделениям 28-й армии удалось выйти на окраины Мелитополя. К городу была переброшена 51 армия, находящаяся в резерве.

14 октября 1943 года советские войска освободили город Запорожье. 51-я армия начала сражения на улицах Мелитополя. Город был сильно укреплен немцами, бои шли за каждый дом. Историки назвали битву за Мелитополь "малым Сталинградом". 21 октября на всей линии Вотан начался третий штурм гитлеровских укреплений. Через двое суток советские войска полностью овладели Мелитополем, линия Вотан была прорвана.