В 15 регионах России ночью отмечались сильные заморозки

Крепкие морозы были в Калужской и Брянской областях

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сильные заморозки были зафиксированы в 15 регионах России минувшей ночью. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минувшей ночью в тылу циклона и гребня антициклона в условиях прояснений и радиационного выхолаживания воздуха в Черноземье, на юге и западе Центральной России, а также в Поволжье и Донбассе фиксировались заморозки", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, самые крепкие морозы наблюдались в Калужской и Брянской областях, а так же в Жуковке и в ЛНР.

Тишковец отметил, что в ночь с 23 на 24 октября зона заморозков прогнозируется в отдельных районах Республики Коми, Карелии, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ярославской, Ульяновской, Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Свердловской и Челябинской областей. Также повсеместно заморозки будут в Западной Сибири.