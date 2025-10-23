В финал конкурса "Знание. Лектор" вышли 516 участников

Самому молодому конкурсанту 22 года, а самому старшему - 64

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Порядка 516 участников из 82 регионов России стали финалистами взрослой категории всероссийского конкурса "Знание. Лектор". Об этом написал в Telegram-канале гендиректор общества "Знание" Максим Древаль.

"Мы готовы объявить имена финалистов взрослой категории пятого сезона всероссийского конкурса "Знание. Лектор". В финал вышли 516 участников из 82 регионов России. Их связывает общая миссия - передавать знания, вдохновлять и объединять людей вокруг ценностей созидания и развития", - написал Древаль.

Он сообщил, что самому молодому конкурсанту 22 года, а самому старшему - 64. Среди них - девять участников СВО, 337 человек, посвятивших себя благотворительности и волонтерству, ученые, педагоги и другие. Также в числе финалистов 37 многодетных родителей, у 18 участников в семье уже есть лекторы общества "Знание".

Финалисты встретятся в ноябре на заключительных испытаниях в Москве, где экспертный совет определит победителей.

"Знание. Лектор" - это конкурс, позволяющий выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За пять лет в нем приняли участие 62 тыс. человек из 89 регионов России, конкурсантами проведено свыше 17 тыс. лекций.