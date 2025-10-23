Два рейса задержаны на вылет из Сыктывкара из-за сильного тумана

Самолет из Минеральных Вод сел на запасной аэродром в Кирове

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 23 октября. /ТАСС/. На вылет из Сыктывкара два авиарейса задерживаются из-за сильного тумана - в Москву и Минеральные Воды. Самолет из Минеральных Вод сел на запасной аэродром в Кирове, сообщили ТАСС в аэропорту Сыктывкара.

"Из-за сильного тумана задержаны два рейса на вылет из Сыктывкара - на Москву и Минеральные Воды на 11:00 [мск] и 11:40 соответственно. Самолет из Минеральных Вод авиакомпании "Азимут" сел на запасном аэродроме в Кирове", - сообщили ТАСС в аэропорту.