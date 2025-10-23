В Сумской области задерживаются поезда из-за повреждения ж/д инфраструктуры

На отдельных участках в регионе нет напряжения в контактной сети

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Поезда на сумском направлении на севере Украины задерживаются из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, на отдельных участках в Сумской области отсутствует напряжение в контактной сети. Об этом сообщила в своем Telegram-канале компания "Укржелдорога".

В частности, движение поездов приостановлено для рейсов Рахов - Сумы и Терещенская - Киев. Еще ряд пригородных поездов курсируют с задержками "на неопределенное время".

Накануне национальный оператор "Укрэнерго" сообщил, что 23 октября с 07:00 до 23:00 во многих регионах Украины введут почасовые графики отключения света, в том числе графики ограничения мощности будут действовать для промышленных потребителей.