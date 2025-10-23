Власти польского города требуют защитить живущих в городе украинцев от горожан

Администрация Гдыни направила министру внутренних дел Марчину Кервиньскому письмо с требованием предоставить 45 новых патрульных полицейских автомобилей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Администрация польского города-порта Гдыни на побережье Балтийского моря потребовала от республиканского МВД усилить местную полицию для защиты проживающих в городе украинцев от действий горожан. Об этом пишет интернет-портал onet.pl.

"Антиукраинских провокаций в городе становится все больше, акты вандализма [в отношении украинцев] на улицах Гдыни уже становятся нормой", - цитирует портал члена городской администрации Лукаша Песевича.

Песевич сообщил, что администрация уже направила министру внутренних дел Марчину Кервиньскому письмо с требованием предоставить городу 45 новых патрульных полицейских автомобилей, направить дополнительный контингент полицейских для усиления патрульно-постовой службы на улицах города, а также модернизировать систему видеонаблюдения.

Сообщается, что 20 октября в Гдыне за поджог нескольких автомобилей с украинскими номерами был задержан 42-летний местный житель. Другого горожанина задержали за нападение на украинский ресторан, где он сорвал со стены флаг Украины.

В настоящее время в Гдыне проживают около 248 тыс. человек. Сколько украинских граждан находятся в городе, портал не сообщает.