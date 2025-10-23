В аэропорту Волгограда задерживаются три рейса
Редакция сайта ТАСС
07:03
ВОЛГОГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Вылет двух рейсов и прилет одного задерживаются в международном аэропорту Волгограда, следует из онлайн-табло аэропорта.
Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 23:34 мск 22 октября до 05:57 мск 23 октября.
Согласно онлайн-табло, задержаны два рейса на вылет в Москву и Дубай, на прилет - один рейс из Москвы.