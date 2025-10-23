Минздрав: ежегодно в России ожирение диагностируется впервые у 500 тыс. человек

Общая заболеваемость населения ожирением за пять лет увеличилась на 52%, отметила замминистра здравоохранения Евгения Котова

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Каждый год диагноз "ожирение" впервые ставится 500 тыс. людей в России, при этом у 2% населения ожирение является самостоятельным заболеванием. За пять лет общая заболеваемость населения ожирением увеличилась на 52%, сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

"В нашей стране в 2024 году, по данным статистики, зарегистрировано более 3 млн человек с ожирением как самостоятельным заболеванием - это 2% населения нашей страны. И ежегодно более чем у 500 тыс. человек впервые диагностируется ожирение. И надо сказать, что в период наблюдения за пять лет, общая заболеваемость населения ожирением увеличилась на 52%", - сказала она на сессии конгресса "Национальное здравоохранение 2025".

Она добавила, что в целях профилактики диагноза необходимо проводить информационно-коммуникационную кампанию с населением, чтобы рассказать о рисках и последствиях. Кроме того, родителям нужно проводить работу с детьми, прививая им правильные пищевые привычки и занятия спортом.

