В Якутии намерены запретить пропаганду абортов

Депутат Иван Луцкан отметил, что федеральных мер недостаточно для кардинального решения проблемы

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 23 октября. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии приняли в первом чтении проект закона "О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Республике Саха (Якутия)", передает корреспондент ТАСС.

"Мы определили три направления, по которым мы бы хотели установить факт ответственности за нарушение данного закона. Это подкуп, то есть, допустим, лицо подкупает конкретно женщину, чтобы она прервала беременность, дальше угрожает ей и пропаганда искусственного прерывания беременности", - выступил в ходе пленарного заседания депутат Иван Луцкан.

По его словам, независимые общественные организации провели анкетирование женщин, сделавших аборт в регионе. "По результатам этого анкетирования было выявлено, что более 40% женщин в своем анонимном анкетировании указывают, что так или иначе они подверглись определенной форме склонения к искусственному прерыванию беременности, - отметил депутат. - Если взять цифры, то в 2024 году на 10 778 рождений в республике приходилось 4 709 абортов. В 2023 году на 11 032 рождения приходилось 4 833 аборта. <…> Понятно, что речь идет о цифрах, которые предоставляет нам министерство здравоохранения - это цифры в государственных медицинских организациях, и они не учитывают еще показатели тех абортов, которые были проведены в частных медицинских организациях".

"Хочу отметить, что речь идет не о запрете искусственного прерывания беременности, а именно о склонении к этой форме прерывания беременности. Сложившаяся практика показывает, что существующих федеральных мер недостаточно для кардинального решения проблемы искусственного прерывания беременности", - добавил он.