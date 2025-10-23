Пушилин поставил задачи новому руководителю Единого фонда МКД ДНР

Одной их первых стала нормализация подачи тепла в дома

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин ждет от нового директора Единого фонда по управлению многоквартирными домами (МКД) в регионе Евгения Смирнова совершенствования работы организации за счет цифровизации, большей прозрачности расчетов и трат, сообщил он в своем Telegram-канале. Смена руководителя фонда произошла из-за жалоб жителей.

"Важно обеспечить прозрачность в работе фонда. Разъяснять жителям не только тарифную политику, но и давать понятные ответы, на какие работы и как тратятся коммунальные платежи. Цель - сделать нашу республиканскую систему ЖКХ примером для других регионов России, в том числе за счет цифровизации и прозрачности расчетов и трат. Люди должны понимать и, что самое главное, видеть, за что они платят деньги", - написал Пушилин в своем Telegram-канале после рабочей встречи со Смирновым.

Он добавил, что ранее этого не хватало в работе фонда, поэтому было принято решение о смене руководителя организации. Им стал Смирнов с почти 25-летним стажем работы в отрасли ЖКХ. В числе первоочередных задач, которые поставил Пушилин, - нормализация подачи тепла в дома. Первый отчет глава региона ждет от нового руководителя фонда в середине ноября.

В начале октября Пушилин решил сменить руководителя фонда после жалоб жителей Киевского района Донецка. Глава ДНР лично выехал на место и убедился, что претензии людей справедливы.