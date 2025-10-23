Каждый четвертый опрошенный россиянин совершал покупки после интернет-рекламы

Согласно исследованию "Одноклассников", наиболее привлекательными форматами рекламы для пользователей ОК являются текстовые объявления и фотопосты в ленте

Каждый четвертый пользователь "Одноклассников" (ОК) совершал покупку или пользовался услугой после просмотра интернет-рекламы. Такие данные следуют из исследования соцсети.

Согласно исследованию, наиболее привлекательными форматами рекламы для пользователей ОК являются текстовые объявления (31%) и фотопосты в ленте (23%). Короткая реклама перед видео (преролл) занимает третье место (19%).

При этом главным раздражителем для 77% респондентов стала навязчивость рекламы. Непрозрачные условия акций вызывают негатив у 12% опрошенных.

Персонализация рекламы важна для 41% пользователей. При этом к объявлениям, сгенерированным искусственным интеллектом, 37% респондентов испытывают недоверие. Треть относится к ним нейтрально, а 8% - положительно.

Интересные темы и факторы успеха

Наибольший интерес у аудитории вызывают рекламные тематики, связанные с кулинарией и едой (29%), здоровьем и фитнесом (25%), а также модой и красотой (20%).

Для большинства пользователей (56%) ключевым фактором, вызывающим интерес к рекламе, является ее ненавязчивый и удобный формат.

Опрос был прорведен среди более 2 тыс. пользователей соцсети старше 18 лет из всех регионов России.