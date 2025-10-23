В ДНР число участников Движения первых выросло до 25,5 тыс.

Глава республики Денис Пушилин отметил их активность в волонтерской помощи по доставке воды маломобильным жителям региона

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Более 25,5 тыс. человек присоединились в ДНР к Движению первых, сообщил руководитель республики Денис Пушилин на заседании Республиканского координационного совета при главе ДНР по взаимодействию с движением.

"Число активистов Движения первых растет, что тоже похвально. Сегодня оно объединяет 25,5 тыс. [человек], - сказал Пушилин. - Свыше 890 первичных ячеек. Это говорит о том, что у молодежи высокий уровень социальной ответственности, что они хотят участвовать в изменениях и участвуют".

Глава региона отметил активность участников движения, в том числе в волонтерской помощи по доставке воды маломобильным жителям ДНР на фоне водной блокады со стороны Украины. Пушилин считает, что улучшить работу движения можно за счет активизации взаимодействия с министерствами, муниципалитетами и вузами.

В июле после встречи с председателем правления Движения первых Артуром Орловым Пушилин сообщил о планах создания дополнительных пространств для участников организации.