На Азовском побережье в ДНР создадут 1,5 тыс. гостиничных номеров

Туристический кластер будет также включать в себя торгово-развлекательные пространства

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Создание 1,5 тыс. гостиничных номеров и 15 причалов для маломерных судов запланировано до 2044 года в новом туристическом кластере на побережье Белосарайского залива Азовского моря в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщила директор Единого института пространственного планирования (ЕИПП) РФ Дина Саттарова.

"Проектные решения Единого института пространственного планирования предусматривают создание крупного туристического кластера на территории сел Урзуф и Бабах-Тарама, расположенных на побережье Белосарайского залива Азовского моря. До 2044 года запланирована модернизация гостиничного фонда с общим номерным фондом в количестве более 1,5 тыс. единиц, создание 15 причалов и мест стоянки маломерных судов на территории основных населенных пунктов Мангушского муниципального округа: сел Урзуф, Юрьевка, Мелекино, Белосарайская Коса и поселка городского типа Ялта", - сказала она.

Саттарова отметила, что проекты разрабатываются ЕИПП РФ и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ в рамках комплексной территориальной схемы развития туризма на новых территориях.

Она добавила, что туристический кластер будет также включать в себя торгово-развлекательные пространства. На особо охраняемых природных территориях муниципалитета планируется благоустройство и создание пешеходных и велосипедных эко-маршрутов. "Единый институт пространственного планирования РФ разрабатывает генеральный план Мангушского муниципального округа, который предусматривает в том числе реконструкцию ряда санаторно-курортных и детских оздоровительных организаций", - добавила она.

По словам Саттаровой, комплексное развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на побережье Белосарайского залива позволит увеличить турпоток в регион и станет драйвером социально-экономического развития Донецкой Народной Республики.