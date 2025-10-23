В Ереване переименовали улицу Ленинградскую из-за связи с "советским прошлым"

Улицу переименовали в честь американского предпринимателя армянского происхождения Кирка Керкоряна

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 23 октября. /ТАСС/. Мэрия Еревана на заседании Совета старейшин 22 октября одобрила переименование улицы Ленинградян (Ленинградская) в улицу Кирка Керкоряна - в честь американского предпринимателя армянского происхождения.

За переименование, которое было инициировано западно ориентированной фракцией "Республика", проголосовали 37 старейшин, 18 воздержались, двое проголосовали против.

В обосновании проекта решения отмечалось, что улица носит название, символизирующее советское прошлое.

Предприниматель и финансист Кирк Керкорян стал известен как самый удачливый инвестор в недвижимость Лас-Вегаса. Керкорян активно скупал киноактивы в середине 1960-х годов, стал акционером автоимперии Chrysler. Кирк Керкорян даже некоторое время был директором киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Всю свою жизнь он оказывал помощь Армении, реализуя разного рода программы, в том числе и гуманитарного характера.