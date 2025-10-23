Мосгорнаследие попросило МВД проверить законность работ в доме Лаврова на Остоженке

Собственнику предстоит скорректировать проектную документацию, предусматривающую полное восстановление памятника архитектуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Незаконные работы зафиксированы в доме Лаврова на Остоженке, который является объектом культурного наследия регионального значения. Мосгорнаследие направило обращение правоохранителям.

Ранее в СМИ появилась информация, что здание под видом реставрации снесли, оставив лишь части стен.

"Департамент культурного наследия города Москвы зафиксировал незаконные работы в доме Лаврова по адресу: Остоженка, 26/1 <...>. Мосгорнаследием выдано предписание подрядной организации, собственнику и организации, осуществляющей авторский надзор и научное руководство. Также в их отношении проводятся мероприятия по возбуждению административного производства по ч. 1 ст 7.14.1.", - говорится в сообщении департамента культурного наследия.

Отмечается, что собственнику предстоит скорректировать проектную документацию, предусматривающую полное восстановление памятника архитектуры. Она будет согласована Мосгорнаследием, для дальнейших работ необходимо будет повторно получить разрешение. "Таким образом, под контролем департамента культурного наследия облик здания будет восстановлен", - говорится в сообщении.

Добавляется, что Мосгорнаследие направило обращение в ГУ МВД России по Москве с материалами дел для проведения процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.1 Уголовного кодекса РФ о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия.