В столице только 28% завотделений сдают экзамен на "Московского врача" с первого раза

Для получения статуса претендент должен пройти три этапа оценочных процедур: компьютерное тестирование на знание теории, демонстрацию практических навыков, а также собеседование с решением задач на клиническое мышление

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Экзамен на получение почетного статуса "Московский врач" с первого раза сдают только 28% заведующих медучреждениями столицы. Об этом сообщил в23 октября руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун рамках Четвертого национального конгресса "Национальное здравоохранение".

"Есть такая большая работа, связанная с повышением профессионального уровня. Называется она "Московский врач". Это профессиональный стандарт. Это тест, задача, практические навыки, разговор в компетентной большой комиссии. Если человек сдает сложный учебный экзамен, то он приобретает статус московского врача. <...> Но 10% сдают с первого раза, а заведующие отделением - 28% с первого раза", - сказал он.

Хрипун напомнил, что в 2025 году номинация приобретает новое значение. Теперь обладание почетным статусом является главнейшим условием для дальнейшего кадрового роста и занятия высоких должностей на уровне каждого учреждения. "Было принято решение, что все заведующие отделениями, поликлиническими стационарами, должны сдать этот экзамен. Он на самом деле сложный. Если до 1 октября действующий заведующий отделением не сдает этот экзамен, он переходит в качество исполняющего обязанности. И это случилось: примерно треть заведующих исполняют обязанности, но у них есть люфт в год для того, чтобы подготовиться", - добавил он.

Хрипун подчеркнул, что к управленцам в московском здравоохранении применяется "высокий объективный уровень требований". Для получения статуса "Московский врач" претендент должен пройти три этапа оценочных процедур: компьютерное тестирование на знание теории, демонстрацию практических навыков, а также собеседование с решением задач на клиническое мышление.

В настоящее время почетный статус можно получить по 48 специальностям. В 2024 году правила присвоения статуса обновили. С того момента его обладателями уже являются более 350 врачей. Размер ежемесячной выплаты обладателям статуса "Московский врач", работающим в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы, составляет 30 тыс. рублей

Проект "Московский врач" был запущен департаментом здравоохранения Москвы в 2017 году. Он направлен на повышение престижа медицинской профессии и на создание заинтересованности врачей в росте своего профессионального уровня. Претендовать на статус могут специалисты, имеющие действующий сертификат врача и опыт работы в медицине. Медики, успешно прошедшие оценку профессионального уровня, получают свидетельство о присвоении статуса и специальный нагрудный знак отличия.

О форуме

Четвертый национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы Конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России. ТАСС - информационный партнер конгресса.