Лукашенко назвал преступлением использование некачественной еды в школах

Президент Белоруссии отметил, что система школьного питания находится на его постоянном контроле

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что использование некачественной еды для детей в школах является преступлением.

В ходе совещания с руководством Совета министров глава государства отметил, что система школьного питания находится на его постоянном контроле. "Я вас неоднократно предупреждал: обворовывать детей, травить их некачественной едой - преступно. И поручил тогда выработать нормальную систему", - цитирует президента агентство БелТА.

"Хотелось бы услышать, что сделано в этом плане", - указал Лукашенко.