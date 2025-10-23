Жители Мелитополя возложили цветы к Вечному огню в день освобождения города

Траурный митинг начался с исполнения гимна России

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Десятки жителей Мелитополя пришли к мемориалу "Братское кладбище", чтобы возложить цветы к Вечному огню в 82-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

Люди с цветами стали собираться у комплекса в центре города за час до мероприятия. Участники траурного митинга, который начался с исполнения гимна России, почтили память воинов, погибших в ходе ожесточенных боев за освобождение Мелитополя, минутой молчания. Первыми венок к Вечному огню возложили военнослужащие почетного караула, представители региональных органов власти и федеральных ведомств, общественных и молодежных организаций Запорожской области.

Освобождение Мелитополя

Немецко-фашистские войска захватили Мелитополь 6 октября 1941 года. После поражения в Сталинградской битве гитлеровские войска начали строить мощную сеть оборонительных укреплений на берегу реки Молочная протяженностью 150 км, ставшей частью линии обороны "Восточный вал". Села они превратили в мощные укрепрайоны, связанные противотанковыми рвами, центром линии обороны был Мелитополь. Рубеж назвали линией "Вотан" по имени древнегерманского бога.

Войска Южного фронта Красной армии начали штурм линии "Вотан" 22 сентября 1943 года. 10 октября подразделениям 28-й армии удалось выйти на окраины Мелитополя, к городу была переброшена находящаяся в резерве 51-я армия. 14 октября 1943 года советские войска освободили город Запорожье, 51-я армия начала сражения на улицах Мелитополя. Город был сильно укреплен немцами, бои шли за каждый дом. Историки назвали битву за Мелитополь "малым Сталинградом". 21 октября на всей линии "Вотан" начался третий штурм гитлеровских укреплений. 23 октября советские войска полностью овладели Мелитополем.