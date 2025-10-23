В Якутии запретили кормить безнадзорных животных на общественных территориях

Это должно снизить случаи проявления агрессии животными и распространения болезней

ЯКУТСК, 23 октября. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии приняли в окончательном чтении проект закона, который предусматривает запрет на оставление пищи и пищевых отходов для кормления животных без владельцев на территориях общего пользования, передает корреспондент ТАСС.

Изменения вносят в закон "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Саха (Якутия)".

"Запрет на кормление животных без владельцев. На территориях общего пользования запрещается оставление пищи и пищевых отходов с целью кормления животных без владельцев, а также кормление их иным способом", - следует из проекта закона.

Как ранее сообщалось в пояснительной записке, дополнение закона должно препятствовать увеличению численности безнадзорных животных, снизить риск причинения ими вреда жизни или здоровью людей на территориях общего пользования, а также случаи проявления агрессии животными и распространения болезней.

Также проект дополнил статью закона, согласно которому запрещается воспрепятствование деятельности специализированной организации по отлову при проведении ими таких мероприятий. Ранее сообщалось, что такое дополнение связано с поступающими обращениями, жалобами и предложениями от населения и организаций.