В Новороссии объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра

Непогода ожидается 24-25 октября

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 23 октября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Запорожской и Херсонской областях на 24-25 октября из-за ожидаемых ливней, града и усиления ветра, сообщили в региональных ГУ МЧС.

"Вечером и до конца суток 24 октября, ночью и утром 25 октября местами в Запорожской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-22 м/с", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Запорожской области.

В ГУ МЧС по Херсонской области предупредили, что аналогичная погода ожидается в регионе раньше - в 24 октября днем.