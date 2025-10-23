В России планируют утвердить концепцию исторического просвещения

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что главный принцип, вокруг которого выстроены новые единые государственные учебники по истории и обществознанию, - "Россия - страна-цивилизация"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ планирует утвердить концепцию исторического образования по итогам Форума учителей истории и обществознания в МГИМО. Об этом сообщил глава министерства РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании "Защита исторической правды: вклад учителей истории и обществознания".

"Мы подготовили концепцию исторического просвещения. Мы просим обсудить реализацию проекта этой концепции. И по итогам форума мы планируем утвердить эту концепцию с учетом ваших предложений и замечаний. Для нас это важно", - сказал он.

Он также отметил, что главный принцип, вокруг которого выстроены новые единые государственные учебники по истории и обществознанию и данная концепция, - "Россия - страна-цивилизация".

Форум учителей истории и обществознания организован по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Российским обществом "Знание" и ФГБНУ "Институт содержания и методов обучения им. В.С. Леднева".