В Крыму 24-25 октября ожидаются сильные дожди и штормовой ветер

В непогоду высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, отметили в ГУ МЧС по региону

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Очень сильные дожди, грозы и ветер до 25 м/с ожидаются в Крыму 24-25 октября, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Вечером и до конца суток 24 октября, ночью и утром 25 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м в секунду, местами до 25 м в секунду", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Может увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий, нарушиться транспортное сообщение. Возможны подтопления территорий.

"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в ГУ МЧС.

В связи с этим в ведомстве призвали соблюдать меры безопасности: не выходить в горы и лес, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях и другие.