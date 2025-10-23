Музаев призвал абитуриентов-гуманитариев 2027 года готовиться к ЕГЭ по истории

Глава Рособрнадзора отметил, что этот учебный год станет переходным, чтобы избежать несправедливости по отношению к школьникам, которые уже начали готовиться к ЕГЭ по обществознанию

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Выпускникам школ, поступающим в вузы на гуманитарные направления в 2027 году, следует заранее готовиться к ЕГЭ по истории, так как экзамен по ней для поступления станет обязательным. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пленарном заседании "Защита исторической правды: вклад учителей истории и обществознания" Форума учителей истории и обществознания в МГИМО.

"Уже с 2027 года выпускники 9 класса, те, кто уже пошел в 10 класс, ваша задача - ориентироваться на то, что там, где есть гуманитарный профиль, вместо обществознания у нас обязательной становится история", - сказал он.

Музаев также отметил, что этот учебный год станет переходным, чтобы избежать несправедливости по отношению к школьникам, которые уже начали готовиться к ЕГЭ по обществознанию.

Форум учителей истории и обществознания организован по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Российским обществом "Знание" и ФГБНУ "Институт содержания и методов обучения им. В. С. Леднева".