Спорт и танцы на протезах: как в России возвращают людей после ампутации к активной жизни

О перспективах спортивной реабилитации, а также о том, почему российское протезирование находится в авангарде отрасли во всем мире, журналистам ТАСС рассказали сотрудники и пациенты ЦИТО госкорпорации "Ростех"

Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) госкорпорации "Ростех" — ведущее российское предприятие медицинской промышленности и реабилитационной индустрии. Сюда обращаются пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и военнослужащие после тяжелых ранений.

С 2022 года в ЦИТО изготовлено более 6,5 тыс. протезов, более 30% из них — с микропроцессорным управлением. Особое внимание уделяется восстановлению и возвращению к активной жизни участников СВО. Для их комплексной реабилитации разработана уникальная программа, включающая занятия адаптивной физической культурой и спортом. Ростех реализует проект совместно с фондом "Защитники Отечества" и ФМБА России при поддержке регионов.

"Мы всегда подходим индивидуально, изготавливаем любые протезы". Техник-протезист

Заведующий лабораторией инновационного протезирования и ортезирования ЦИТО Левон Киракозов принял нас в своем кабинете среди образцов собственных разработок и патентов — их у заслуженного мастера 31. Среди них — уникальная многослойная опорная стелька-расщеп, контактная система управления протезом при высокой ампутации или вычленении плеча, а также съемный силиконовый протектор, равномерно распределяющий нагрузку при ходьбе. Трудно сказать, которое из творений мастера самое важное. Но одно бесспорно — за свою жизнь он не создал двух одинаковых протезов.

"Каждый человек уникален. У каждого свои потребности. Моя работа состоит из мелочей, но именно из них складывается жизнь пациента. Уникальны и технологии создания каждого протеза: даже инструмент мы разрабатываем под конкретное изделие. Дублировать я не хочу. Мы всегда подходим индивидуально, изготавливаем любые протезы — от самых простых до самых сложных. Если нужен "космический корабль" — значит, сделаем и его", — шутит Левон Киракозов.

И таких "космических кораблей" в отечественном протезировании немало. Это и первый в мире модуль электрического локтя, и использование вибросигнала обратной связи концевого усилия, и первая кисть-щепоть, и первый в мире протез для штангового спорта. Стоит отметить, что биоэлектрический протез предплечья был разработан в нашей стране. По словам мастера, в последние годы протезы стали сложнее, а сами пациенты — моложе и активнее. К каждому изделию предъявляются все более высокие функциональные требования. Протезисты сумели быстро адаптироваться к этим переменам.

Сейчас в ЦИТО госкорпорации "Ростех" занимаются высокотехнологичным протезированием — разрабатывают и изготавливают современные протезы, соответствующие мировым стандартам. Для их производства используют инновационные материалы — легкие углепластики, титановые сплавы, силикон высокой прочности. Среди последних изделий — спортивные протезы, рассчитанные на высокие нагрузки и экстремальные условия. На них можно кататься на вейкборде, горных лыжах, сноуборде, заниматься волейболом, плаванием, тяжелой атлетикой, стрельбой из лука и лыжными гонками.

На вопрос о том, какое место сегодня занимает Россия в мировой отрасли протезирования, Киракозов отвечает: на 100% лидирующее. По его словам, отечественные протезисты умеют делать то, чего не удалось никому в мире: изготавливать протезы быстро, с максимальным комфортом для пациента и при этом с минимальным количеством подгонок и примерок. "Никто больше так не работает", — с гордостью говорит мастер.

Российские специалисты, по его мнению, отличаются гибкостью, широтой профессиональных знаний и готовностью делиться опытом с зарубежными коллегами. Пример — протезирование при потере руки и частичной ампутации на уровне лопатки. В ЦИТО используют запатентованный метод "выверта": делают слепок со здоровой стороны, с него изготавливается гильза, "выворачивается наизнанку", и получается из левой правая. Тем самым обеспечивается полная симметрия тела.

Левон Рубенович рассказал иностранным коллегам об этой технологии и предложил внедрить в свою практику. Коллеги ответили, что без разрешения российской стороны не имеют на это права. "Я сказал им: разрешаю. Для людей нам не жалко. Пусть люди не мучаются", — вспоминает мастер.

"Мы адаптируем пациента к использованию протеза". Реабилитолог

После всех операций, заживления, реабилитации в раннем и позднем послеоперационном периоде в госпитале начинается этап протезирования с последующей функциональной адаптацией к протезу. О том, как проходит реабилитация при протезировании верхних конечностей, мы поговорили с Антониной Потаповой, заведующей отделением реабилитации ЦИТО.

Специалист рассказывает, что одна из главных задач реабилитологов при протезировании верхних конечностей — вернуть пациентам навыки самообслуживания. При этом особое внимание уделяют обучению мышечному контролю. Для этого пациенты осваивают самые привычные движения. Даже простое рукопожатие требует тренировки — ведь без мышечного контроля оно может оказаться слишком "сердечным". "Мы адаптируем пациента к использованию протеза — управление осуществляется иначе, чем привычные нам движения", — объясняет Антонина Потапова.

По ее словам, при протезировании верхних конечностей пациентов обучают бытовым навыкам: нарезать продукты, переносить предметы, застегивать пуговицы и писать. "Даже если рука ампутирована выше локтя, но сохранен плечевой сустав, человек может вновь научиться писать, брать мелкие предметы, завязывать шнурки и даже заниматься рукоделием", — добавляет специалист.

Однако есть движения, требующие особой координации, например чистка зубов или прием пищи. Эти задачи решаются с помощью протезов с активным лучезапястным узлом (электроротатором), который позволяет вращать кисть и выполнять сложные действия. Современные протезы оснащаются микропроцессорным управлением и делятся на односхватные — "щепоть" — и многосхватные, способные точно повторять движения руки. Специалисты настраивают каждый схват индивидуально, исходя из потребностей человека — будь то письмо, работа за компьютером или просто возможность уверенно держать чашку.

Возвращение к активной жизни требует комплексного подхода. Для этого в ЦИТО формируется мультидисциплинарная реабилитационная команда, в которую входят техник-протезист, врач-травматолог, врач ЛФК, инструкторы-методисты, клинический психолог, врач физиотерапии, массажист — всего, по словам Антонины Потаповой, порядка восьми специалистов.

"Это командный, комплексный подход. Качество жизни человека зависит не только от его физического благополучия, но и психологического, социального. Только тогда мы можем говорить о здоровье. Физическая реабилитация — это повышение работоспособности организма, социальная — возвращение в общественную жизнь, а психологическая — это мотивация", — считает врач.

В ЦИТО уверены: восстановление — это только начало. После этого начинается этап самореабилитации — процесс, который, по словам Антонины Потаповой, не заканчивается никогда. Особенно важна поддержка на этом пути для участников СВО. Для них разработана уникальная программа комплексной реабилитации через спорт. Проект реализуется Ростехом совместно с фондом "Защитники Отечества" и ФМБА России при поддержке регионов страны.

"Ранение порой становится стимулом заняться спортом. Есть пациенты, которые раньше никогда не стояли на лыжах, а после ампутации и реабилитации решают попробовать — и вот, пожалуйста: уже спускаются с горы на лыжах или сноуборде", — рассказывает Антонина Потапова.

Такие успехи были бы невозможны без спортивного протезирования. В ЦИТО изготавливают специальные высокопрочные модули для занятий физкультурой. Для каждого вида спорта — своя насадка: отдельные конструкции предусмотрены для отжиманий на брусьях, плавания, игровых дисциплин вроде баскетбола, а также для тренировок со штангой и гантелями.

Современное спортивное протезирование открывает перед пациентами новые возможности. По словам Антонины Потаповой, спорт становится универсальным средством комплексной реабилитации: физической, психологической и социальной. "Спорт всегда мотивирует, помогает поверить в себя и почувствовать уверенность", — говорит врач.

"Хочется давать себе больше нагрузок". Участники СВО

В ЦИТО мы познакомились с ветераном СВО Даиром. Он получил тяжелое ранение и уже через час был эвакуирован в полевой госпиталь. По его воспоминаниям, тогда он ясно представлял себе, что правую ногу, скорее всего, спасти не удастся, а левая получила сильные ожоги.

"Я все осознавал, — вспоминает Даир. — Говорю врачам: понимаю, правая, наверное, все, но левую давайте сохраним". Медики заверили, что сделают все возможное. Операция прошла быстро и успешно.

Уже через два часа я проснулся. Это была первая и последняя операция на ногу

Затем последовал длительный период лечения. Уже через два месяца Даир смог передвигаться самостоятельно. Первый модульный протез для повседневной жизни ему изготовили в родном Омске. Когда Даир привык к изменившимся обстоятельствам, он решил пойти в бассейн с семьей — женой и трехлетним сыном. Этот момент стал началом его возвращения в спорт. "Позвонили из паралимпийского комитета в Омске, предложили попробовать себя: волейбол сидя, еще какие-то направления. Я выбрал пауэрлифтинг", — рассказывает боец.

Новая жизнь потребовала и новых протезов. Если плавать Даир предпочитает без протеза, то для пауэрлифтинга он выбрал специализированную модель для игровых видов спорта. С этим вопросом он обратился в фонд "Защитники Отечества", откуда заявку передали в ЦИТО. Здесь бойцу изготовили спортивный протез и закрепили персонального менеджера, который помогает и поддерживает на каждом этапе тренировок.

Протезы изготавливают очень быстро — этот я получил за десять дней

Спустя два года после ранения и операции благодаря высокотехнологичному протезированию ЦИТО Даир освоил пауэрлифтинг. На достигнутом решил не останавливаться. Сейчас он приехал в центр за другим протезом — для бега. По его словам, с каждой реабилитацией его физические возможности повышаются. "Чувствуется прилив энергии, хочется больше и больше двигаться. Хочется давать себе больше нагрузок, легче становится переносить их", — делится спортсмен.

В апреле Даир занял первое место по пауэрлифтингу в своей весовой категории в Кубке Сибири по силовому спорту памяти Михаила Алгаша (г. Омск), а в мае стал призером областных соревнований паралимпийского комитета, заняв второе место по бегу, третье по армрестлингу и став чемпионом по жиму лежа. Кроме того, в октябре он принял участие в соревнованиях по пауэрлифтингу и бегу в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля ВОИ для людей с поражением опорно-двигательного аппарата "Сириус-2025".

Павел, серебряный призер чемпионата России по кибатлетике в номинации "Протезы голени", получил минно-взрывное ранение в ноябре 2023-го при выполнении боевого задания. Он самостоятельно сделал перевязку и ползком преодолел несколько сотен метров. Ему повезло: эвакуационная машина оказалась неподалеку, так что уже через три часа после ранения боец оказался на операционном столе. Лечение и первичная реабилитация заняли около полугода, и уже летом 2024-го Павел встал на протез. "Это, мне кажется, самый оптимальный срок для того, чтобы все зажило и культя была подготовлена для протезирования", — считает он.

Павел © Василий Иванов

Однажды Павлу позвонили из ЦИТО и предложили принять участие в чемпионате России по кибатлетике, который проходил в Центре ассистивных технологий "Феникс" на ВДНХ в августе. Павел дебютировал в дисциплине "Протез голени" и сразу завоевал серебро. Именно тогда он исполнил свой знаменитый танец победителя — эти кадры стали мотивацией для многих кибатлетов. Успех подтолкнул Павла к новым стартам: в сентябре он принял участие в III Открытом чемпионате Москвы по кибатлетике и завоевал третье место в той же дисциплине.

В детстве и юности Павел занимался настольным теннисом, стрельбой и боксом, брал призовые места. Сейчас он выбирает для себя новое направление: его привлекают следж-хоккей, стрельба и адаптивный бокс. "Спорт — это очень хороший стимул жить активно и с интересом, — говорит Павел. — Ты знакомишься с другими людьми, у которых такие же проблемы, делишься своим опытом, кто-то делится с тобой. Это конструктивно, это помогает расти и двигаться дальше".

Анфиса Кувшинова, Софья Савитская