В Петербурге реконструировали две тепломагистрали для снабжения 250 тыс. жителей

Потребители уже переключены на новую сеть

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Две стратегические тепломагистрали, снабжающие теплом 250 тыс. жителей Кировского района Санкт-Петербурга, реконструировали, сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

"Завершена реконструкция двух стратегических тепломагистралей для надежного теплоснабжения 250 тыс. жителей Кировского района Санкт-Петербурга. <...> Модернизация повысила надежность теплоснабжения 633 зданий, включая жилые дома, детские сады и больницы. Этот проект стал частью комплексной программы обновления теплосетевого хозяйства города", - говорится в сообщении.

Реконструкцию прошли тепломагистрали Автовская и Дачная. Было обновлено более 1,4 тыс. м трубопроводов диаметром 1 тыс. мм. Проект начался в 2023 году, был реализован в три этапа. Участки, на которых за последние пять лет произошло более 20 дефектов, заменили современными стальными трубами в энергоэффективной пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля влажности. Потребители уже переключены на новую сеть. Благоустройство территории еще продолжается.