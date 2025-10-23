Очередь легковушек на въезд в ЕС из Белоруссии за сутки выросла почти втрое

За это время польские службы контроля оформили 43% машин от нормы

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Очередь легковых автомобилей на въезд в Литву и Польшу увеличилась почти в три раза. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

"За сутки очередь легкового транспорта на въезд в Литву и Польшу выросла почти в три раза", - говорится в сообщении в Telegram-канале. По состоянию на 10:00 (время совпадает с московским) въезда в польский пункт пропуска "Тересполь" ожидают 130 легковушек и 9 автобусов. За прошедшие сутки польские контролирующие службы оформили 43% авто от нормы.

Перед литовскими погранпереходами "Мядининкай" и "Шальчининкай" за 24 часа скопилось 150 единиц легкового транспорта. Сотрудники этих пунктов пропуска приняли на свою территорию 46% автомобилей.

По данным пресс-службы, въезда в ЕС на всех направлениях ожидают 5 600 фур. Наиболее загруженный маршрут в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска "Кукурыки" - очередь составляет 3 455 машин. Меньше всего грузовиков проследовало на сопредельную территорию через литовский погранпереход "Мядининкай", его контролирующие службы оформили лишь 10% транспорта от нормы.

Как проинформировали в ведомстве, перед пунктом пропуска "Шальчининкай" фиксируется 710 фур, его сотрудники за сутки выполнили норму по пропуску на 24%. Более 650 большегрузов ожидают въезда в Латвию перед погранпереходом "Патерниеки". По этому маршруту в Евросоюз проследовало 38% транспорта.