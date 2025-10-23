Старейшую актрису МХТ Нину Гуляеву похоронили на Троекуровском кладбище
09:45
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Прах народной артистки РСФСР Нины Гуляевой захоронили на шестом участке Троекуровского кладбища, передает корреспондент ТАСС. Актриса упокоена рядом с мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным.
Гуляева умерла 3 октября на 95-м году жизни. Она состояла в труппе МХТ имени А. П. Чехова и была старейшей артисткой театра.
Гражданская панихида по Гуляевой состоялась 7 октября в портретном фойе театра. Телеграмму с соболезнованиями на церемонию прощания направил президент РФ Владимир Путин. Отпевание прошло в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной прошло отпевание. Тело актрисы кремировали.