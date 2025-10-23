В Москве завершился трек проекта "Новые горизонты" программы Росмолодежи

В рамках маршрута "История Великой Победы" были организованы тематические поездки участников из семи субъектов РФ - Донбасса, Новороссии и приграничных регионов по пяти регионам

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Итоговое мероприятие, посвященное завершению межрегионального маршрута "История Великой Победы" в рамках проекта "Новые горизонты" программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие", состоялось в Музее Победы в Москве.

К участникам проекта обратился советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров. Он подчеркнул, что проект "Новые горизонты" является одним из ключевых, связанных с Великой Победой, в 2025 году. В рамках маршрута "История Великой Победы" организованы поездки участников из семи субъектов РФ - Донбасса, Новороссии и приграничных регионов.

Каждый маршрут представлял собой тематические путешествия, направленные на патриотическое воспитание, историческое и культурное образование молодежи. В программу поездки входил пятидневный патриотический маршрут по Москве, Московской, Тверской и Калужской областям.

"Мы рады, что вы приехали, со всем ознакомились, потому что мы готовили программу специально для ребят, чтобы они узнали и смогли не только на страницах учебников узнать про историю, а проникнуться этим эмоционально именно в тех местах, где происходили боевые события", - отметила генеральный директор АНО "Больше чем путешествие" Олеся Тетерина. Она отметила, что всего в треке приняли участие свыше 2 тыс. человек.

АНО "Больше чем путешествие" выступает оператором программы Росмолодежи "Больше чем путешествие", благодаря которой почти 300 тыс. молодых людей увидели уникальные места России, ознакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий. В поездки отправляются призеры и победители всероссийских проектов: школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.