Ветераны СВО смогут оформлять транспортные документы в онлайн-формате

Работа по запуску формата активно ведется, отметил министр транспорта Андрей Никитин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ветераны специальной военной операции в скором времени смогут оформлять льготные транспортные документы в удобном онлайн-формате. Работа по запуску такого формата уже активно ведется совместно с Министерством обороны РФ, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин в интервью телеканалу "Россия-24".

Он обратил внимание на то, что одной из ключевых целей ведомства сегодня является максимально комфортная для пассажиров транспортная сфера: "это биометрия, возможность оформления льготных билетов онлайн без предоставления разнообразных бумажек" и многое другое. "И мы скоро еще один шаг сделаем: будем так же в онлайне оформлять еще и для ветеранов СВО документы. Мы к этому идем совместно с коллегами из Минобороны, совместно с фондом ["Защитники отечества"] участников СВО. То есть эта работа тоже идет", - объяснил Никитин.

По словам министра, внедрение цифровых технологий в транспортной сфере нацелено на повышение скорости и точности как в пассажирских, так и в грузовых перевозках. "То есть единая транспортная система позволяет создать бесшовный выбор, как везти груз: железной дорогой, автомобильным транспортом или, может быть, рекой или морем. И, безусловно, это очень сильно сократит скорость прохождения грузов, а значит повысит конкурентоспособность наших транспортных коридоров", - отметил глава ведомства.

Никитин также подчеркнул, что цифровизация способствует "обелению рынка". "Это для легальных перевозчиков возможность делать все максимально быстро. Ну и сокращение тех, кто у нас порой честно жить не хочет, налоги забывает платить, медосмотр не проходит перед рейсом. <...> Это все надо сделать цифровым, чтобы не было такого шанса, не было шанса нарушить правила", - добавил министр.