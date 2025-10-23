Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора Зуева

Церемония вручения пройдет отдельно

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

ТЮМЕНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военного корреспондента Ивана Зуева, погибшего 16 октября в Запорожской области из-за удара украинского дрона.

"Иван награжден указом президента орденом Мужества. Церемония вручения будет отдельно", - объявила ведущая в ходе церемонии прощания.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что венок от президента России с красными розами был прислан на прощание с Зуевым. Также были присланы венки от премьер-министра Михаила Мишустина, генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова, министра обороны РФ Андрея Белоусова, главы Тюмени Максима Афанасьева, губернатора Тюменской области Александра Моора и правительства региона, представителей СМИ.