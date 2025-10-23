Глава Псковской области заявил о живущих в деревнях переселенцах из ЕС

Там они находят "уважение к себе, нормальные отношения, стабильность, хорошую экологию, чистую природу и, самое главное, близкую по духу культуру", отметил губернатор региона Михаил Ведерников

ПСКОВ, 23 октября. /ТАСС/. Жители стран Евросоюза, переехавшие в Россию, выбирают для жизни деревни Псковской области, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на международном медиафоруме в рамках панельной дискуссии "Информационные войны: факты против фейков". С начала года почти 1 500 человек получили в регионе вид на жительство, гражданство или прибыли в поисках лучшей жизни, причем многие целенаправленно выбирают сельскую местность для постоянного проживания.

"У нас уже есть деревни, куда переехали пять, шесть и более семей из Европы. Здесь они находят уважение к себе, нормальные отношения, стабильность, хорошую экологию, чистую природу и, самое главное, близкую по духу культуру", - сказал Ведерников.

Губернатор отметил, что данный тренд характерен не только для Псковской области, но и для других регионов Северо-Запада России. По словам Ведерникова, на медиафоруме обсудят изменения в мировой повестке, включая рост популярности русского языка и культуры. Участники форума ранее уже предсказывали увеличение потока импатриантов в Россию", - добавил Ведерников.

Михаил Ведерников подчеркнул открытость региона ко всем, кто хочет разделить с Псковской областью будущее и призвал к обсуждению вопросов репутации страны, перспектив переселения и защиты традиционных ценностей. По мнению губернатора, именно эти вечные ценности вновь становятся востребованными в современном мире.