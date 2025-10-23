Яровая: региональные комиссии по детскому отдыху должны возглавлять губернаторы

Вице-спикер Госдумы предложила сделать стратегической задачей организацию круглогодичного отдыха детей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который предусматривает, что региональные комиссии по организации детского отдыха будут возглавлять главы субъектов РФ.

"Нами уже подготовлен, поддержан [вице-премьером] Дмитрием Николаевичем [Чернышенко] и министерством просвещения проект закона о том, чтобы региональные комиссии [по организации детского отдыха] возглавлял губернатор", - сказала Яровая в ходе совещания, посвященного итогам летней оздоровительной кампании 2025 года и задачам кампании 2026 года.

Депутат также предложила сделать стратегической задачей организацию круглогодичного отдыха детей. "Круглогодичный отдых - это значит постоянно задействованная инфраструктура. Это значит, она не простаивает, не приходит в упадок. Это значит постоянные квалифицированные кадры, это значит совершенно другой уровень качества, безопасности, организации, отдыха", - объяснила она.

Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что вопросы организации отдыха детей находятся на особом контроле председателя Госдумы Вячеслава Володина и в постоянной работе профильного комитета. "Мы работаем в командном режиме с правительством РФ и регионами по вопросу организации детского отдыха. По поручению Вячеслава Викторовича Володина Государственная дума ведет большую работу в этом направлении, ежегодно проводим всероссийские совещания перед стартом летней оздоровительной кампании", - резюмировала Яровая.