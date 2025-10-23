Умер основатель компании женских колготок Golden Lady

Ему было 94 года

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 23 октября. /ТАСС/. Основатель компании женских колготок и нижнего белья Golden Lady Нерино Грасси умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на представителей компании.

Как напоминает издание, Golden Lady была основана в 1966 году. В успешной предпринимательской деятельности Грасси, который родом из северного города Мантуя (ее предместий), помогала его супруга Эрминия Сперанцини. Она умерла четыре года назад.

Грасси вошел в список 100 самых богатых итальянских предпринимателей по версии журнала Forbes в 2020 году. В 2010 году Golden Lady значилась самым крупным производителем колготок в мире. Примечательно, что зять Грасси основал другую знаменитую марку нижнего белья Calzedonia.