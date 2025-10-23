Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Самаре

Причиной стали проблемы со здоровьем у ребенка

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Жуковского в Худжанд (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок, которая пожаловалась на затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Во время выполнения рейса U6-2425 по маршруту Жуковский - Худжанд на борту воздушного судна стало плохо 13-летней девочке, летевшей со старшей сестрой без сопровождения взрослых. Она пожаловалась на затрудненное дыхание и нехватку воздуха. <…> В ходе осмотра у девочки было зафиксировано пониженное давление, а также возникли подозрения на приступ астмы. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Самары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первую помощь пассажирке оказали бортпроводники и находившиеся на борту врач и студентка медицинского колледжа. Во время разговора с девочками выяснилось, что они летели второй раз в жизни и сильно переволновались. До посадки пассажирка продолжала дышать кислородом, по прилете ее осмотрела бригада скорой помощи, после чего состояние ребенка стабилизировалось.

По данным пресс-службы, в аэропорту Самары обе девочки были размещены в отдельной комнате, представители авиакомпании обеспечили их питанием и напитками. Через несколько часов за ними прилетел отец.