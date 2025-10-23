ЗАЭС перевела в резерв генераторы после восстановления внешнего электропитания

Электроснабжение на атомную электростанцию перестало поступать 23 сентября из-за обстрелов со стороны ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Запорожская АЭС перевела в резерв дизель-генераторы, которые использовались 30 дней из-за отсутствия внешнего электроснабжения, сообщается в Telegram-канале станции.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о завершении работ по возобновлению работы линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС со стороны России.

"Сегодня в 13:00 мск благодаря слаженным и профессиональным действиям персонала Запорожской атомной электростанции питание собственных нужд энергоблоков было переведено на блочные трансформаторы. В связи с этим отключены и выведены в резерв работающие ранее дизель-генераторы", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов со стороны ВСУ внешнее электроснабжение 23 сентября перестало поступать на ЗАЭС, это стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене заявил, что единственным реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников являются безрассудные действия киевских вооруженных формирований.