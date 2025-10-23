Ekonimim: ресторан в Стамбуле оштрафовали за платную зарядку смартфона

Сумма штрафа не называется

СТАМБУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Один из популярных ресторанов в стамбульском районе Кадыкей оштрафован за взимание платы с посетителя за зарядку сотового телефона. Об этом сообщила деловая газета Ekonimim.

По ее данным, вслед за размещением в соцсетях информации с фото чека на сумму 10 тыс. турецких лир (порядка $240), в который включен пункт о зарядке, обошедшейся посетителю в 45 лир (чуть больше $1), Минторг Турции провел проверку заведения общепита и оштрафовал его на основе закона о защите прав потребителей.

Сумма штрафа не называется. Не уточняется также, является ли решение министерства прецедентным для Турции.