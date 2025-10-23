Эдельгериев отметил важность генномодифицированных растений

Такие растения могут помочь победить опустынивание в России, отметил помощник президента РФ

ВОЛГОГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Проблемы опустынивания и изменения климата, которые наблюдаются в России, могут быть решены путем лесовосстановления с использованием генномодифицированных растений. Об это на международной научно-практической конференции по агроэкологии в Волгограде заявил помощник президента РФ Руслан Эдельгериев.

"Это не какой-то каприз, это реальная потребность. Может, вы все-таки сможете в рамках госзадания поручить стране, пусть пока в лабораторных условиях, чтобы наука поработала, чтоб нам дали генномодифицированные [растения] для защитного лесоразведения. <...> Назрела потребность в тех растениях, с помощью которых мы сможем противостоять опустыниванию и деградации [земель]", - сказал Эдельгериев, обращаясь к заместителю министра науки и высшего образования РФ Денису Секиринскому.

По словам помощника президента, сегодня науке уже не хватает наработанных знаний, чтобы эффективно бороться с опустыниванием и быстро меняющимся климатом. Более того, нужно вырабатывать методы и подходы в вопросе сохранения экологии, которые Россия могла бы тиражировать на весь мир.

Секиринский отметил необходимость поиска новых подходов в лесовосстановлении. "Я полностью согласен. Мы действительно должны как-то активнее использовать разные научные направления, достижения в этих дисциплинах, - сказал замминистра. - Проблема нарастает. Поэтому я думаю, да, это очень хорошее и правильное, своевременное предложение".

Как отметил представитель Минобрнауки РФ, вопрос нуждается в обсуждении, в котором должны принять участие и законодатели, и ученые Российской академии наук.